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Ворог окупував два населені пункти та просунувся на кількох напрямках

Ворог окупував два населені пункти та просунувся на кількох напрямках

Російські війська захопили два населені пункти на сході та півдні України — Лобкове у Запорізькій області та Піддубне в Донецькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, які відстежують зміни на лінії фронту на основі відкритих джерел та польових даних.

Згідно з оновленням мапи бойових дій, російські сили змогли закріпитися у вказаних районах, що свідчить про локальні тактичні успіхи ворога попри загальне виснаження темпів наступу. Особливо активні бої тривають на межі Запорізької та Донецької областей — у секторі між Великою Новосілкою та Гуляйполем.

Також, за інформацією DeepState, противник просунувся в районі Рівнополя (Донецька область) і Степового (Запорізька область). Ці населені пункти тривалий час перебували у «сірій зоні», де обидві сторони намагалися утримати вигідні позиції для подальших маневрів.

Напередодні аналітики також зафіксували поступ російських військ поблизу населених пунктів Поповий Яр, Ялта, Толсте та Веселе на Донеччині. Усі ці точки розташовані вздовж лінії активного фронту, де ворог намагається створити тиск на українську оборону, користуючись авіаційною та артилерійською перевагою.

Попри це, українські війська продовжують стримувати ворога на більшості ділянок фронту, завдаючи контрударів та знищуючи ворожу техніку і живу силу. Зокрема, в районах Новопокровки та Старомайорського повідомляється про активні бої з втратами для обох сторін.

Аналітики вказують, що нинішня активізація на окремих напрямках є частиною ширшої тактики Росії — розтягування українських сил по всій лінії фронту. Водночас ключові стратегічні цілі, зокрема вихід до адмінкордонів Донеччини чи прорив у глиб Запоріжжя, поки залишаються недосяжними для окупаційних військ.

 

 

Теги:

DeepStateпросування ворога на Донеччиніпросування ворога на Запоріжжіситуація на фронті 7 липня
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