Вперше за 100 років у Сені дозволили купатися

Річку Сена у Парижі відкрили для купання вперше з 1923 року. Про це повідомляє France 24.

До кінця літа для парижан будуть доступні три зони для плавання. Зони для купання розраховані на 150-300 осіб. Вони обладнані роздягальнями та душовими.

Для тих, хто плаватиме не у спеціально відведених для цього місцях, передбачені штрафи.

Паризька влада заявила, що щодня проводитиме контроль якості води. Префект регіону Іль-де-Франс Марк Гійом заявив:

Ми відстежуємо дві бактерії: кишкову паличку та ентерококи, і за однією з них рівень нижчий від порогового значення вдесятеро, а за іншою - більш ніж у 25 разів.

При цьому мешканців попереджають про сильні течії, рух човнів та середню глибину в 3,5 метри. Рятувальники оцінюватимуть навички плавання відвідувачів, перш ніж дозволити їм самостійно купатися.

Перед Олімпіадою 2024 року влада Парижа інвестувала майже 1,4 млрд євро у покращення якості води у Сені. У дощові дні паризька каналізаційна система часто переповнюється, через що дощова вода та стічні води потрапляють у річку.

Під час змагань ЗМІ повідомляли про отруєння спортсменів після запливів у Сені. Однак чиновники заперечували зв'язок захворювань з якістю річкової води.