Екземпляр 13-ї поправки до Конституції США пішов з молотка за 12 млн доларів

Мільярдер Кеннет С. Гріффін придбав рукописний екземпляр 13-ї поправки до Конституції США, підписаний Авраамом Лінкольном, на аукціоні Sotheby's.

Документ, який скасовує рабство, пішов з молотка за $12 млн, а з урахуванням комісії загальна сума угоди склала $13,7 млн, що стало рекордом для таких документів.

Рукопис був представлений на торгах Sotheby's в рамках першої частини продажу Fine Books And Manuscripts, Including Americana і став одним з головних лотів. Сьогодні в руках колекціонерів знаходиться лише чотири такі екземпляри.

Крім того, Кеннет С. Гриффін викупив Прокламацію про звільнення рабів, підписану Лінкольном у 1864 році. Документ коштував йому $4,4 млн за попередньої оцінки від $3 до $5 млн.

У своїй заяві мільярдер наголосив, що придбав ці документи, оскільки вони "стали глибоким кроком уперед" та затвердили ідеал про рівність усіх людей.

Кеннет С. Гріффін, засновник хедж-фонду Citadel, відомий як один із найбільших колекціонерів та меценатів у сфері мистецтва. Він регулярно входить до списку ARTnews Top 200 Collectors та володіє творами Джаспера Джонса, Віллема де Кунінга, Джексона Поллока, Поля Сезанна.

Меценат також надсилає великі суми провідним музеям - від MoMA у Нью-Йорку до Музею сучасного мистецтва у Чикаго та Музею Нортона у Флориді.

Це не перша значуща покупка Гріффіна: у 2021 році він придбав рідкісний екземпляр Конституції США за $43,2 млн.

Навесні 2025 року він оголосив, що передасть цей документ в оренду Національному центру Конституції у Філадельфії до 2026 року, а також пожертвує установі $15 млн.

ForUA.com нагадує, у травні закривавлені рукавички Лінкольна продали за $1,5 млн.