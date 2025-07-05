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Війна

Українські дрони долетіли до рашистського об'єкта ВПК у Чебоксарах

Українські дрони долетіли до рашистського об'єкта ВПК у Чебоксарах

В ніч проти 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксари, Чуваська республіка РФ), повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні у телеграм в суботу.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються, наголосили в Генштабі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУВПКрашистиСили оборони УкраїниЧебоксариЧувашія
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