У Техасі повінь змила літній табір для дівчат, зникли безвісти 25 дітей

Діти є серед щонайменше 24 загиблих під час раптової повені в Техасі, а десятки дітей досі вважаються зниклими безвісти після того, як був змитий літній табір для дівчаток.

Досі вважаються зниклими безвісти 25 дітей з табору «Містик», розташованого вздовж річки Гваделупа, рівень води в якій за ніч піднявся на 26 футів за 45 хвилин.

У п'ятницю ввечері влада визнала, що наразі не знає, скільки людей зникло безвісти.

Пошукові команди використовували човни для проведення рятувальних робіт у п'ятницю, оскільки швидка вода загрожувала будинкам на березі річки і змила територію літнього табору після того, як 10 дюймів сильного дощу випало всього за кілька годин вночі в центральній частині округу Керр.

Чиновники заявили, що на даний момент врятовано 237 осіб, оскільки держава задіяла п'ять гелікоптерів для допомоги в пошуках.

Відповідаючи на запитання про повені в п'ятницю ввечері, Дональд Трамп сказав: "Це жахливо, повені. Це шокує".

Грег Ебботт, губернатор Техасу, сказав журналістам, що «це час, коли ми, як штат, як громада, потребуємо Бога більше, ніж будь-коли».

Суддя Роб Келлі, головна виборна посадова особа в окрузі, раніше підтвердив, що в результаті повені загинули люди.

Він сказав, що йому порадили не називати конкретні цифри, і додав, що влада все ще працює над ідентифікацією тих, чиї життя були втрачені.

"Більшість з них (загиблих. - Ред.) ми не знаємо, хто вони, - сказав суддя Келлі під час прес-конференції.

"Один з них був повністю голий, у нього не було при собі жодного документа, що посвідчує особу. Ми намагаємося встановити особи цих людей, але поки що не можемо".

Офіційні особи провели десятки рятувальних операцій, і реагування на надзвичайну ситуацію продовжується, оскільки невідома кількість людей залишається безвісти зниклою, додав суддя Келлі.