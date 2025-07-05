У ніч проти 5 липня Сили оборони завдали удару по аеродрому «Борісоглєбськ», що у Воронезькій області РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там зазначили, що на цьому аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Силам оборони вдалось уразити склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки, повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, цієї ночі в Росії повідомляли про атаку українських дронів. Супутники NASA, зокрема зафіксували займання на території військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області.

Також Telegram-канали писали, що серія вибухів лунала в районі військового аеродрому в місті Енегельс.