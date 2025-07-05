﻿
Здоров'я

Для швидшого загоєння ран та виразок: у США випробовують новий препарат

Для швидшого загоєння ран та виразок: у США випробовують новий препарат

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, довело, що генетично модифіковані шкірні трансплантати можуть швидко загоювати хронічні рани та суттєво зменшувати біль, повідомляє Medscape.

Пацієнти з рідкісною генетичною хворобою — рецесивним дистрофічним бульозним епідермолізом (RDEB) — отримали реальний шанс на полегшення.

Адже генетично скориговані шкірні трансплантати допомагають загоювати рани, які раніше не піддавались лікуванню.

Результати дослідження показали, що у більшості пацієнтів рани зменшилися на понад 50%, а головне — ефект зберігався досить довго, що критично для людей з цією хворобою.

— Ці рани вважаються найболючішими. Але відтепер ми можемо використати клітини самого пацієнта, щоб допомогти йому одужати. Це щось неймовірне, — каже професор Стенфордського університету Джин Танг.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року в США було схвалено препарат для генної терапії RDEB.

Поки що він доступний лише в США, проте експерти сподіваються, що в майбутньому подібна терапія з’явиться і в Україні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідженняНовини медицинихворобишкіра
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мешканку Рівненщини підозрюють у вбивстві свого немовля
Суспiльство 04.07.2025 18:21:26
Мешканку Рівненщини підозрюють у вбивстві свого немовля
Читати
Серед пасажирів автобусу компанії FlixBus, який перекинувся поблизу Берліна, були українці
Надзвичайні події 04.07.2025 18:17:00
Серед пасажирів автобусу компанії FlixBus, який перекинувся поблизу Берліна, були українці
Читати
В оновленому міжнародному шаховому рейтингу Анна Музичук посіла четверте місце
Спорт 04.07.2025 18:02:04
В оновленому міжнародному шаховому рейтингу Анна Музичук посіла четверте місце
Читати

Популярнi статтi