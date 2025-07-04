США збільшать закупівлю ракет для ЗРК Patriot у 2026 році

Рада з нагляду за вимогами до армії США дозволила збільшити закупівлі зенітних ракет для Patriot PAC-3 MSE майже вчетверо. У 2026 році Сполучені Штати планують купити 13,7 тис. таких ракет.

Про рішення йдеться у бюджетному плані Пентагону на 2026 рік. У документі зазначено, що на закупівлю ракет PAC-3 MSE армія США планує витратити $1,3 млрд. Через спеціальний фонд, створений для надання допомоги Україні, відомство запросило $396,3 млн для купівлі 103 ракет.

У бюджетному плані на 2025 рік Пентагон запросив 3,3 тис. PAC-3 MSE. Ракети призначені для перехоплення балістичних та крилатих ракет.

Система Patriot (MIM-104) - зенітний ракетний комплекс. Серцевиною системи є радар AN/MPQ-53 Patriot, іменем якого й назвали увесь комплекс. Це багатоцільова радіолокаційна станція з пасивною фазованою антенною решіткою (ПФАР), що працює у G або H-діапазонах.

Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Максимальна дальність виявлення повітряних цілей становить 170 км.

Батарея Patriot зазвичай складається з п'яти-восьми пускових установок з чотирма ракетами на кожній, радіолокаційного комплексу, а також пункту управління.

Як працює ЗРК Patriot

ForUA.com нагадує, наприкінці травня президент США Дональд Трамп оголосив початок створення нової системи протиракетної оборони країни "Золотий купол".