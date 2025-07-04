﻿
Полiтика

США заблокували передачу Україні польських MiG-29, – Дуда

США заблокували передачу Україні польських MiG-29, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Варшаву передати винищувачі MiG-29, однак цьому завадила позиція США - передає Польське радіо для України

Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО - і була блокада з боку американців, - сказав Дуда.

За його словами, йшлося не лише про винищувачі, але й про танки та інший важкий штурмовий транспорт. Водночас українці отримували від США поради звертатися до Польщі, що створювало хибне враження, нібито саме Варшава блокує передачу озброєння.

Президент підкреслив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння, що стало "порятунком України у величезному ступені".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШААнджей Дудавійськова допомога Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Німеччина шукає можливости закупівлі комплексів Patriot у США для України
Полiтика 04.07.2025 16:20:39
Німеччина шукає можливости закупівлі комплексів Patriot у США для України
Читати
В одного з культових акторів незалежного кіно в США зупинилося серце
Культура 04.07.2025 16:16:06
В одного з культових акторів незалежного кіно в США зупинилося серце
Читати
Генерал Гринкевич очолив Об'єднані збройні сили НАТО в Європі
Свiт 04.07.2025 16:00:12
Генерал Гринкевич очолив Об'єднані збройні сили НАТО в Європі
Читати

Популярнi статтi