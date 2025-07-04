США заблокували передачу Україні польських MiG-29, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Варшаву передати винищувачі MiG-29, однак цьому завадила позиція США - передає Польське радіо для України

– Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО - і була блокада з боку американців, - сказав Дуда.

За його словами, йшлося не лише про винищувачі, але й про танки та інший важкий штурмовий транспорт. Водночас українці отримували від США поради звертатися до Польщі, що створювало хибне враження, нібито саме Варшава блокує передачу озброєння.

Президент підкреслив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння, що стало "порятунком України у величезному ступені".