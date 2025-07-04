Мерц і Трамп обговорили постачання систем ППО Україні: який результат

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц 3 липня обговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом питання посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомив Spiegel із посиланям на джерела в уряді.

За словами співрозмовників, глава Білого дому не взяв на себе жодних зобов'язань.

Представник німецького уряду Штефан Корнеліус зазначив, що Мерц веде інтенсивні переговори щодо постачання Україні систем ППО.

За інформацією ЗМІ, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус ще у травні надіслав Пентагону перший запит щодо того, чи будуть США постачати Україні додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, які придбає Німеччина. Але навіть під час коротких особистих зустрічей у кулуарах саміту міністрів оборони НАТО на початку червня у Брюсселі й на саміті НАТО в Гаазі глава Пентагону Піт Гегсет не відповів на цю пропозицію Пісторіуса.

Пізніше США оголосили про тимчасове зупинення постачання певного озброєння Україні, яке обіцяла передати адміністрація попереднього президента США Джо Байдена. Вашингтон це пояснив нібито власними обмеженими запасами. Видання звернуло увагу, що рішення стосується не лише високоточних артилерійських снарядів і ракетних установок, але й зенітних ракет.

За словами представника німецького міноборони, Пісторіус у середині липня відвідає Вашингтон для зустрічі з Гегсетом. Він знову порушить тему ППО для України, а також продовжить свою ініціативу у сфері протиповітряної оборни в межах підтримки України з боку Великої сімки. Торік країнам удалося зібрати приблино €1 млрд на закупівлю боєприпасів і систем.