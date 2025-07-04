У Полтаві загинув військовий, який кілька днів тому звільнився з лав ЗСУ

Унаслідок удару російських безпілотників по Полтаві загинув український військовий Стас Попович.

Про це повідомила сестра військового Наталія Беспала.

«Ще зовсім молодий, батько маленьких діток, військовий. Вічна і світла пам'ять тобі, братику», — написала вона.

За даними полтавського видання «ЗМІСТ», менш ніж за тиждень до загибелі Попович звільнився зі Збройних сил. У момент російського удару чоловік був у справах у місцевому ТЦК, у який і влучили дрони.

Нагадаємо, вранці 3 липня російські війська завдали кількох ударів по Полтаві за допомогою ударних дронів Shahed.

У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що росіяни поцілили в будівлю ТЦК та СП. Там виникла пожежа. Також росіяни влучили дроном у приватний будинок поблизу військкомату.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що атака по ТЦК в Полтаві була цілеспрямованою, і такі удари мають на меті зірвати мобілізацію в Україні. Загалом відомо про 2 загиблих та 59 постраждалих.