Алфьоров поставив завдання розповісти про історію України без огляду на Схід, так, ніби Росії ніколи не існувало

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров представив п’ять принципів роботи Інституту.

"Новопризначений голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров провів першу зустріч з колективом установи, під час якої представив своє бачення майбутніх змін та оголосив п'ять базових напрямів трансформації Інституту", - йдеться в повідомленні УІНП.

Першим принципом стане - сильна відкрита інституція, зокрема, буде зміцнена інституційна сталість і спроможності Інституту.

"Посилити компетенції Інституту. Укріпити авторитет УІНП у суспільстві через відкритість, фаховість, аргументованість і чесний діалог. Замість нав’язування – аргументоване роз’яснення. Замість пропаганди – критичне мислення", - додали у відомстві.

Другий принцип - центр творення і ефективної співпраці.

"Робимо УІНП ефективним державним "мозковим центром" і провідним майданчиком дискусій про національну пам’ять. Продовжувати та примножувати розвиток меморіалізації російсько-української війни. Відновити і посилити зв’язки з іншими органами державної влади та інституціями. Зміцнити горизонтальні зв’язки з експертним середовищем та громадянським суспільством", - йдеться в повідомленні.

Третій принцип - сильна інклюзивна національна пам’ять, що передбачає, що популяризація тисячолітньої історії українського народу буде здійснюватися не озираючись на сторічні російські наративи.

"Розповісти про історію України без огляду на Схід, так, ніби Росії ніколи не існувало. Посилити взаємну інтегрованість пам’ятей України та Європи. Ми не йдемо до Європи – ми повертаємось додому", - повідомили в УІНП.

Четвертий принцип - активна комунікація і протидія ворожим наративам, що, серед іншого, передбачатиме підтримку держави в ефективній протидії російській пропаганді та дезінформації.

П'ятий принцип - широка контекстуальна рамка історії, тобто, говорити не лише про історію України у ХХ столітті, а й фокусуватись на інших періодах української історії.

"Ці п’ять напрямків визначають стартову рамку діяльності Інституту під новим керівництвом. Розширені вектори роботи, стратегічні цілі та ключові завдання роботи Інституту будуть представлені згодом", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, 27 червня Кабінет міністрів призначив історика Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.