Відомий львівський художник провів пленер з дітьми на Волині

3 липня в селі Мельники Молодіжна рада Шацької громади та Фонд ім. Володимира Патика провели спільно заняття з живопису для дітей Шацька.

2018 року подружжя Остапа та Роксолани Патиків у родинній садибі біля озера Пісочне заснували проведення щорічних пленерів, інформує онлайн-газета "ПолітАрена". З того часу в пленерах узяли участь понад 50 художників і мистецтвознавців з Києва, Львова, Мукачева, Донецька, Севастополя й Ужгорода, а також Китаю та Польщі.

2022 року староста Мельників, що належить до Шацької громади (Волинь), Руслана Сидорук висунула ідею створення картинної ґалереї в своєму селі.

До створення ґалереї практично долучилися львівські мистці: заслужений діяч мистецтв України, доцент катедри Національного лісотехнічного університету України Остап Патик, професорка катедри менеджменту мистецтва, кандидатка мистецтвознавства, перший проректор ЛНАМ 2012-2021 рр. Роксолана Патик, кандидат мистецтвознавства, викладачка катедри менеджменту мистецтв Львівської національної академії мистецтв Анна Єфімова, кандидат мистецтвознавства, старший викладач катедри художнього скла ЛНАМ Олена Якимова, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка катедри художнього дерева ЛНАМ Наталка Бенях, викладач катедри художнього дерева Єгор Тітенков.

З тих пір співпраця львів’ян із шачанами та мельниківцями відбувається на постійній основі.

Під час пленеру в Мельниках Остапу Патику членами Молодіжної ради була подарована книжка Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу», створена в Шацьку (на фото).





На фото: малюнок Світлани Коверзнєвої