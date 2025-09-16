Вручення премії ім. Івана Корсака: любити Україну і серцем, і душею, і глибиною власної кишені

У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку відбулася восьма церемонія вручення Літературної премії імени Івана Корсака.

Урочистий захід традиційно організували у день народження письменника та громадського діяча Івана Феодосійовича Корсака – 15 вересня, розповідає Район.Культура.

Лавреатом цього року став сучасний український письменник, прозаїк та есеїст зі Львівщини Степан Процюк. Журі високо оцінило його книгу «Пан. Роман про Євгена Чикаленка». Це – прониклива розповідь про життя і боротьбу видатного українського діяча, мецената, видавця та публіциста.

Премія заснована у 2018 році на пошану пам’яти Івана Корсака.

Ведуча заходу та головна організаторка проведення премії Ольга Волкова нагадала присутнім історію відзнаки.

Літературну премію імени Івана Корсака започаткувала родина письменника разом із видавництвом «Ярославів Вал». Її мета – підтримувати розвиток історичного роману в Україні та водночас зберігати пам’ять про Івана Корсака, чия творчість присвячена українській історії та національній ідентичності.

Щороку лавреат отримує диплом, медаль та грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Важливою традицією є й те, що всі попередні переможці стають членами журі премії.

Почесна місія оголосити переможця премії дісталась внукові Івана Корсака, генеральному директорові VolWest Group Романові Корсаку. Він представляв голову журі Віктора Корсака.

«Історія – це дуже глибока тема. І сьогодні, на жаль, не всі до кінця розуміють її важливість. Тому ми зосереджуємо свою увагу саме в цьому напрямку. Як казав мій дідусь, видатний український письменник, без знання і розуміння своєї минувшини – людство тоді немовля, народжене вчора. І от історичний роман – це саме той засіб, який може легко доносити правдиві знання до громад і до суспільства загалом», – сказав Роман Корсак.

Оголошуючи цьогорічного лауреата, він відзначив, що конкуренція була дуже сильна, журі обирало із 16 самобутніх авторів. Переможцем премії став відомий український письменник Степан Процюк.

Його роман розповідає про життя Євгена Чикаленка – мецената, який підтримував українських діячів культури. «Легко любити Україну до глибини душі. А ви полюбіть її до глибини власної кишені», – ці слова Євгена Чикаленка стали чи не найцитованішими в час російсько-української війни, спонукаючи громадян до жертовности й водночас засвідчуючи повагу сучасних українців до цієї неординарної постаті в історії України.

Саме його постать описує у своєму романі Степан Процюк, занурюючи читачів у багатогранний світ героя та показуючи його передусім як людину.

Отримуючи нагороду, Степан Процюк поділився своїми емоціями.

«Для мене велика честь – стати лауреатом премії імені Івана Корсака. Я завжди з пошаною ставився до його творчості. А Луцьк для мене особливе місто – тут я маю багато друзів і читачів. Мій роман «Пан» справді має загальноукраїнського читача», – сказав лауреат премії.

Письменник також зачитав уривок зі свого роману, який публіка зустріла тривалими оплесками.

Організатори відзначили, що премія імені Івана Корсака підтримує авторів та популяризує жанр історичного роману в Україні.

«У час, коли ворог намагається переписати нашу історію, ми повинні писати й читати правду. Іван Корсак робив це усе життя, і завдяки цій премії ми продовжуємо його місію», – сказав Роман Корсак.

На фото (зліва направо): Степан Процюк, Любов Процюк, Світлана Коверзнєва, Любов Забродоцька, Роман Корсак

Сьомий лавреат премії Ігор Гургула високо відзначив фінансовий компонент премії, назвавши її однією з найкоштовніших відзнак в Україні, яка поступається хіба що Шевченківській премії.

Уже кілька років поспіль важлива частина церемонії й важливе продовження ідей Івана Корсака – відзначення переможців двох творчих конкурсів, започаткованих на честь видатного письменника.

Це – конкурс читацьких відгуків на твори Івана Корсака «Читаю імена» та конкурс дитячих журналістських матеріалів імени Івана Корсака.

Імена переможців конкурсу читацьких відгуків оголосила координаторка проєкту «Читаю Імена», журналістка Ольга Булковська.

Переможців конкурсу дитячих журналістських матеріалів імени Івана Корсака оголосила шефредакторка національної мережі гіперлокальних медіа Rayon.in.ua Наталка Пахайчук. Конкурс третій рік поспіль організовує медіахолдинг CID Media Group – спадкоємець журналістської діяльности Івана Корсака.

На фото: Світлана Коверзнєва та Степан Процюк

Як відзначила Наталія Пахайчук, діти продемонстрували велику допитливість і сміливість у виборі героїв на оголошену тему.

«У їхніх текстах є щирість і уважність до деталей, якої часто бракує дорослим журналістам. Це дуже тішить, бо журналістика майбутнього виростає вже сьогодні», – зазначила Наталія Пахайчук.

Вона пригадала, як сама надсилала свої перші журналістські спроби у дуже популярну газету «Сім’я і Дім», яку видавав Іван Корсак, та запросила приєднуватися до спільноти читачів Району – Друзі Району.

Переможцями дитячого конкурсу стали Світлана Коверзнєва з Шацька (перше місце), Микола Бондарук із села Заріччя (друге місце), Ярина Кучірка та Дарина Остапюк з Рожища (треті місця). Їх відзначили дипломами, преміями-гонорарами та подарунками.

Обидва конкурси покликані продовжувати справу Івана Корсака – відкривати нові імена в історії та культурі України, підтримувати молоде покоління й формувати середовище, де цінують наполегливу працю й небайдужість.

У своєму блозі Наталія Пахайчук відзначила, що познайомилася наживо з читачем телеграм-каналу «Безпечний район»:

«На фото: Костянтин Коверзнєв з донькою Світланою, яка перемогла у конкурсі журналістських матеріалів серед старшокласників імени Івана Корсака.

Дівчина написала статтю про свого батька журналіста-письменника. Але не просто тому, що він її тато. У матеріалі спогади пана Костянтина, який ще малим ходив дивитися на студентську голодівку, а потім і сам ходив на протести «Україна без Кучми», та був учасником наступних українських революцій.

Ми задали дітям цьогоріч тему про українські революції неспроста: у жовтні виповнюється 35 років Революції на гранті, а цього літа українська молодь справила свій Картонковий Майдан.

Тож, нам ішлося, аби школярі пошукали людей, які можуть можу розповісти про ті події з власного досвіду.

І уявіть собі, майже всі роботи діти написали про своїх рідних.

Вважаю, що передача міжпоколіннєвого досвіду відбулася!

А Костянтин Коверзнєв подарував мені теж (несподіванка!) свою книгу! І запропонував проводити конкурс не тільки історичного роману, а й еротичного [☺️]

Тепер маю у своїй бібліотеці книгу «Останнє Різдво перед кінцем світу».