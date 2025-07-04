Мешканку Рівненщини підозрюють у вбивстві свого немовля

На Рівненщині затримали 35-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини.

Про це повідомили в поліції області.

За даними слідства, жінка народила дитина у будинку за місцем проживання в одному з сіл Рівненщини. У поліції розповіли, що на місце події прибули медики, але жінка не підпускала їх до себе. Відтак викликали слідчо-оперативну групу.

У кімнаті правоохоронці виявили під покривалом на ліжку новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії, адже дитина не отримувала кисень.

Поліціянти з’ясували, що 35-річна жінка уже має двох дітей, однак позбавлена батьківських прав. Тому третю вагітність вона приховувала від рідних.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді тримання під вартою, тож вона перебуває у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про поміщення її до спеціалізованого медзакладу.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Тривають усі необхідні слідчі дії, призначені експертизи, зокрема й судово-психіатрична.