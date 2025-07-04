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Серед пасажирів автобусу компанії FlixBus, який перекинувся поблизу Берліна, були українці

Серед пасажирів автобусу компанії FlixBus, який перекинувся поблизу Берліна, були українці

Поблизу Берліна перекинувся автобус компанії FlixBus. Він віз 54 пасажири, серед яких є й українці, із Копенгагена до Відня. Внаслідок ДТП 23 людини отримали травми, а одна перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє NDR.

Ця аварія сталась у ніч на 4 липня на трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від німецької столиці — Берліна. Близько 2:30 автобус перекинувся у кювет.

За даними поліції та FlixBus, серед пасажирів були українці, але їх точну кількість не називали. Також у серед мандрівників були громадяни Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладешу, Канади і Японії.

Як розповіли німецькі правоохоронці, внаслідок інциденту 23 людини постраждали, а один чоловік, якого дві години деблокували з понівеченого автобуса, госпіталізований у важкому стані. Деяких пасажирів з незначними травмами також забрали для дообстежень у найближчі міста.

На місці ДТП багато годин працювали різні служби, дорога у напрямку Берліна була перекрита. Автобус підняли у вертикальне положення за допомогою двох кранів.

У FlixBus висловили співчуття постраждалим у зв’язку з аварією та повідомили, що надають на заміну інший автобус, який довезе пасажирів, що не зазнали поранень до Берліна, де вони зможуть отримати допомогу з організацією подальшої поїздки до Відня.

Також додали, що автобус, яким керувало по черзі двоє водіїв – зовсім новий, 2025 року випуску, а той, що був за кермом на момент аварії, має "багаторічний досвід".

13 червня у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман сталась ДТП за участю українського пасажирського автобуса. Автобус перевозив громадян України, серед яких були діти. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДТПавтобусФРНFlixBus
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