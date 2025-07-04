Серед пасажирів автобусу компанії FlixBus, який перекинувся поблизу Берліна, були українці

Поблизу Берліна перекинувся автобус компанії FlixBus. Він віз 54 пасажири, серед яких є й українці, із Копенгагена до Відня. Внаслідок ДТП 23 людини отримали травми, а одна перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє NDR.

Ця аварія сталась у ніч на 4 липня на трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від німецької столиці — Берліна. Близько 2:30 автобус перекинувся у кювет.

За даними поліції та FlixBus, серед пасажирів були українці, але їх точну кількість не називали. Також у серед мандрівників були громадяни Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладешу, Канади і Японії.

Як розповіли німецькі правоохоронці, внаслідок інциденту 23 людини постраждали, а один чоловік, якого дві години деблокували з понівеченого автобуса, госпіталізований у важкому стані. Деяких пасажирів з незначними травмами також забрали для дообстежень у найближчі міста.

На місці ДТП багато годин працювали різні служби, дорога у напрямку Берліна була перекрита. Автобус підняли у вертикальне положення за допомогою двох кранів.

У FlixBus висловили співчуття постраждалим у зв’язку з аварією та повідомили, що надають на заміну інший автобус, який довезе пасажирів, що не зазнали поранень до Берліна, де вони зможуть отримати допомогу з організацією подальшої поїздки до Відня.

Також додали, що автобус, яким керувало по черзі двоє водіїв – зовсім новий, 2025 року випуску, а той, що був за кермом на момент аварії, має "багаторічний досвід".

13 червня у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман сталась ДТП за участю українського пасажирського автобуса. Автобус перевозив громадян України, серед яких були діти. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано.