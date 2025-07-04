Зеленський говорив із Трампом про постачання систем ППО

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили загострення російських ракетних і дронових атак по території України. Про це повідомляє кореспондент Axios.

Президенти мали «хорошу розмову», яка тривала близько 40 хвилин.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі про дуже важливу та змістовну розмову між Президентами. За його словами, усі деталі цієї події будуть оприлюднені найближчим часом.

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", – написав Андрій Єрмак.

За інформацією Axios, в центрі уваги співрозмовників було питання посилення оборонних спроможностей України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони (ППО).