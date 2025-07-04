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Полiтика

Зеленський говорив із Трампом про постачання систем ППО

Зеленський говорив із Трампом про постачання систем ППО

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили загострення російських ракетних і дронових атак по території України. Про це повідомляє кореспондент Axios.

Президенти мали «хорошу розмову», яка тривала близько 40 хвилин.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі про дуже важливу та змістовну розмову між Президентами. За його словами, усі деталі цієї події будуть оприлюднені найближчим часом.

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", – написав Андрій Єрмак.

За інформацією Axios, в центрі уваги співрозмовників було питання посилення оборонних спроможностей України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони (ППО).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Дональд ТрампппоВолодимир Зеленський
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