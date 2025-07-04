Німеччина шукає можливости закупівлі комплексів Patriot у США для України

Німеччина перебуває в процесі «інтенсивних переговорів» з США для забезпечення Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив головний речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Bloomberg.

Відповідаючи на запитання журналістів у Берліні, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі Сполученими Штатами про купівлю комплексів Patriot для подальшої передачі Києву, Корнеліус зазначив: «Дійсно, тривають інтенсивні обговорення цього питання».

Він також наголосив, що існують «різні шляхи» забезпечення потреб України в сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередоднi ЗМI повiдомляли, що уряд Німеччини в екстреному порядку працює над постачанням додаткових систем ППО для України. Обговорюється можливість закупівлі комплексів Patriot у США.

Ранiше в Пентагоні призупинили постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів в Україну. Причиною стали побоювання з приводу скорочення запасів озброєнь у США. Цю інформацію підтвердили і в Білому домі.

За даними ЗМІ, у зв'язку з припиненням поставок нової військової допомоги від США Київ пропонує альтернативний варіант: дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю за рахунок своїх оборонних бюджетів і передавати її Україні.