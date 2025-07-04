Ситуація на Харківському напрямку загострюється

Російські війська значно активізували бойові дії на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Дворічної, - повідомив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин.

"Цього тижня фіксуємо суттєве зростання активності ворога. У середу лише на Південно-Слобожанському напрямку було зафіксовано 25 штурмових дій. Для порівняння: два місяці тому середньодобові показники становили 5–7 атак», — повідомив він.

За його словами, росіяни щодня намагаються прорвати оборону поблизу Вовчанська. Атак зазнає як саме місто, так і навколишні села. «Ворог діє здебільшого малими піхотними групами по 3–10 осіб під прикриттям дронів. У самому Вовчанську Сили оборони продовжують утримувати позиції на північному березі річки Вовча — на території агрегатного заводу. Противник уже понад рік намагається витіснити наші підрозділи за річку, але безуспішно», — підкреслив Шамшин.

Також напруженою залишається ситуація поблизу населеного пункту Дворічна. За даними військових, ворог постійно перекидає піхоту на західний берег річки Оскіл і активно атакує в районах.

«Останнім часом ми помічаємо, що росіяни з верхів’я Осколу сплавляють по течії дерев’яні колоди. У районі Дворічної є залишки мосту, до яких вони прибиваються, щоб створити тимчасову переправу. Російська піхота намагається переходити по них річку, однак наші сили оборони роблять усе можливе, щоб зривати такі спроби», — наголосив Шамшин.