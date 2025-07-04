Обмін полоненими: серед звільнених — засуджені Росією на десятиліття

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією, внаслідок якого додому повернулися українські військовослужбовці, що перебували в російському полоні, дехто — з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року», — зазначив президент у Telegram.

Серед звільнених — військові, які боронили Україну на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, а також у Маріуполі.

«Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України — звільнити всіх наших людей із російського полону», — наголосив Зеленський.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повернення відбулося згідно зі Стамбульськими домовленостями. Точну кількість звільнених оголосять після завершення усіх етапів обміну.

«Повернуто групу оборонців з категорій “поранені й важкохворі”, а також “молодші 25 років”», — йдеться в заяві штабу.

До України повернулися бійці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Десантно-штурмових військ, Сил спецоперацій, а також Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту та цивільні.

Наймолодшому звільненому — 20 років, найстаршому — 59. Серед повернутих є солдати, сержанти та офіцери.

«Серед визволених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Більшість перебувала в полоні понад три роки», — додали в штабі.

Звільнені українці пройдуть медичний огляд, отримають психологічну підтримку та виплати за час перебування в полоні.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що особливістю цього обміну стало звільнення українців, засуджених РФ на тривалі терміни ув’язнення:

«Переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році. Багато з них — незаконно засуджені російською владою».