Львів починає будівництво євроколії

Європейський Союз ухвалив рішення профінансувати перший етап будівництва залізничної колії європейського стандарту (1435 мм) до Львова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Йдеться про прокладання євроколії на ділянці від Мостиськ до Скнилова — передмістя Львова. На реалізацію цього етапу ЄС виділяє 76 мільйонів євро. У перспективі лінію продовжать до головного вокзалу Львова, що дозволить запускати прямі потяги з ЄС без пересадок і тривалого оформлення на кордоні.

«Це перший етап — від Мостиськ до Скнилова. Далі — до головного вокзалу. Без пересадок та затримок на кордоні», — написав Садовий у Facebook.

Проєкт має стратегічне значення. По-перше, він суттєво спростить залізничне сполучення між Україною та країнами ЄС. Нині українська залізниця працює на ширшій колії (1520 мм), ніж європейська, що змушує пасажирів здійснювати пересадку на кордоні.

По-друге, запуск євроколії відкриє нові можливості для українського експорту, логістики, туризму та бізнесу. Це пришвидшить вантажні перевезення, дозволить створити більше робочих місць, а також полегшить евакуацію, гуманітарну логістику та переміщення в умовах війни.