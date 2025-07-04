Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масована повітряна атака в ніч на 4 липня — одна з наймасштабніших за весь час повномасштабного вторгнення — є ще одним доказом того, що Росія не має наміру припиняти війну й терор.

«Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар», — наголосив Зеленський у зверненні.

«Загалом 550 повітряних цілей. Щонайменше 330 з них — російсько-іранські “шахеди”, а також ракети, зокрема балістичні».

За словами президента, головною мішенню атаки була столиця. Повітряна тривога в Києві тривала до 9:00 ранку, а сам удар припав на час, коли у медіа почали активно обговорювати телефонну розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

«Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Жорстка, безсонна ніч. Саме столиця була головною мішенню цього російського удару», — заявив Зеленський.

Він повідомив, що силами української протиповітряної оборони вдалося знищити 270 повітряних цілей, ще 208 дронів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, зафіксовано десятки успішних збиттів дронів-перехоплювачів, які Україна почала активно застосовувати.

«Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них — це реальні захисники життя», — підкреслив президент.

Внаслідок російського удару постраждали не лише Київ, але й Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

Зеленський також наголосив на необхідності жорсткої міжнародної відповіді на дії Росії: «Це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари — по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі».

На завершення він звернувся до міжнародних партнерів, зокрема до США:

«Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім — від Сполучених Штатів».