Під час нічної атаки сили ППО знищили понад 85% повітряних цілей ворога

У ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак від початку повномасштабної війни. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ. Цього разу саме столиця стала головним напрямком удару.

Загальна кількість повітряних цілей — 550, з них:

- 539 безпілотників (понад 330 Shahed та різні імітатори), запущених з районів Курська, Шаталового, Орла, Брянська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська;

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» — з Липецької області;

- 6 балістичних ракет Іскандер-М / KN-23 — з Брянської області;

- 4 крилаті ракети Іскандер-К — з Курської та Воронезької областей.

Станом на 08:00 збито або нейтралізовано 478 цілей:

270 цілей — знищено вогневими засобами;

208 — подавлено РЕБ або втрачено з ними зв’язок.

Зокрема:

268 дронів збито,

208 — виведено з ладу за допомогою РЕБ,

2 крилаті ракети Іскандер-К — знищено.

Зафіксовано влучання у 8 локаціях (9 ракет і 63 дрони). Уламки впали у 33 окремих точках.