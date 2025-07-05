Кількість жертв російської атаки на Київ 4 липня зросла до двох

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня.

Сьогодні у столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі міста.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня російський дрон фактично знищив офіс міської Федерації футзалу.

Через пряме влучання дрону-камікадзе «Shahed», було знищено кабінети ФФК та складські приміщення Select, де зберігався спортивний інвентар.

Проте в Асоціації футзалу наголосили, що попри це необхідно направляти допомогу силам оборони.

Також Служба безпеки України виявила у безпілотниках «Герань» (російська версія «Шахедів»), якими в ніч з 3 на 4 липня росіяни атакували Київ, компоненти китайського виробництва.