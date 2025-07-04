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Політика Трампа підштовхує Путіна до ескалації та війни на виснаження

Політика Трампа підштовхує Путіна до ескалації та війни на виснаження

Поки президент США Дональд Трамп зменшує підтримку України, Росія активізує свої наступальні дії та нарощує бомбардування українських міст.

За даними джерел видання, під час телефонної розмови із Трампом російський лідер Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що не збирається зупиняти війну. Його цілі залишаються незмінними: відновлення російського контролю над Україною та примушення Заходу відмовитися від підтримки Києва, повідомляє The Wall Street Journal.

Рішення США призупинити постачання зброї, ухвалене цього тижня, створює нові можливості для Росії. «Це дає значний імпульс зусиллям Путіна», — наголошує видання.

За даними аналітиків, стратегія Кремля сьогодні зосереджена не стільки на негайному захопленні нових територій, скільки на виснаженні українських сил, знищенні техніки та підриві волі до спротиву як всередині країни, так і серед союзників на Заході. «Путін хоче перемолоти українську армію, підірвати підтримку з боку населення і деморалізувати партнерів Києва», — вважають експерти.

Символом цієї тактики стають масовані авіаудари по Києву та інших великих містах, які призводять до численних жертв серед цивільного населення, руйнування інфраструктури, психологічного виснаження людей.

На тлі зниження західної підтримки аналітики попереджають: Росія все більше  вірить, що зможе "пережити" Україну і її союзників у довготривалій війні на виснаження.

Теги:

плани Путінапризупинка поставок озброєньполітика Трампа
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