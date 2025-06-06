Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака РФ на українські міста, загиблі рятувальники, плани Путіна та готовність до затяжної війни

6 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

РФ атакувала Україну рекордною кількістю ракет та БПЛА:

Київ. Пошкоджені багатоповерхівки, автівки, нежитлові приміщення. Пошкоджено АЗС та навчальний заклад. Відомом про 16 постраждалих.

Луцьк. Пошкоджена покрівля одного з багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджені комерційні обʼєкти та автомобілі. Наразі відомом про 5 постраждалих.

Тернопіль. У місті спалахнула велика пожежа, є багато влучань. Сталися вибухи на АЗС. Мшканців просять протягом дня обмежити перебування на вулиці. Особливо це стосується дітей і людей старшого віку.

Хмельницьку область. Відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

Чернігів, Рівне Львівщину та інші міста.