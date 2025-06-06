Ранковий дайджест ForUА: рекордна атака РФ на українські міста, загиблі рятувальники, плани Путіна та готовність до затяжної війни

6 червня, дайджест новин від редакції ForUА:
- РФ атакувала Україну рекордною кількістю ракет та БПЛА:
Київ. Пошкоджені багатоповерхівки, автівки, нежитлові приміщення. Пошкоджено АЗС та навчальний заклад. Відомом про 16 постраждалих.
Луцьк. Пошкоджена покрівля одного з багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджені комерційні обʼєкти та автомобілі. Наразі відомом про 5 постраждалих.
Тернопіль. У місті спалахнула велика пожежа, є багато влучань. Сталися вибухи на АЗС. Мшканців просять протягом дня обмежити перебування на вулиці. Особливо це стосується дітей і людей старшого віку.
Хмельницьку область. Відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.
Чернігів, Рівне Львівщину та інші міста.
- У Києві під час ліквідації наслідків ударів загинули троє рятувальників ДСНС, ще 9 — поранені, деякі з них у тяжкому стані, — МВС.
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Трамп незадоволений атакою українських БпЛА по військових аеродромах рф, — The Atlantic. «Після недільної атаки ЗСУ по росії в Білому домі обговорюють можливість припинення підтримки Києва», — йдеться у матеріалі.
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Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро та захопити Одесу й Миколаїв, — полковник та заступник голови ОП Паліса - Рolitico.
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Українські БПЛА знищили вертоліт Мі-8, вертоліт Мі-35 пошкоджено внаслідок атаки на аеропорт «Брянськ» сьогодні вночі, - росЗМІ.
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60 метрів залишилося росіянам до кордону Дніпропетровської області: ЗС РФ просунулися в районі Троїцького, - Deep State.
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Українці готові до затяжної війни: 60% заявили, що «терпітимуть стільки, скільки потрібно», - опитування КМІС.
Автор: Галина Роюк