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Зеленський і Трамп телефоном обговорять постачання зброї Україні

Зеленський і Трамп телефоном обговорять постачання зброї Україні

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, ймовірно, проведуть телефонну розмову 4 липня. Планується, що буде обговорено призупинення поставок деяких видів озброєнь Україні. Про це повідомляє Politico  із посиланням на поінформовані джерела.

Розмова двох лідерів відбуватиметься на тлі інформації про тимчасове припинення військової допомоги з боку США, що викликало занепокоєння в українському керівництві та у міжнародних партнерах.

Очікується, що в ході розмови сторони обговорять шляхи подальшої підтримки України у протистоянні з агресією РФ, а також умови і терміни відновлення постачань озброєнь.

Дональд Трамп раніше заявляв про намір зменшити участь США у конфлікті, а також акцентував на збереженні життя мирних мешканців, що могло стати однією з причин призупинення допомоги.

Офіційних коментарів від обох сторін поки що немає.

Теги:

підтримка Українителефонна розмова Зеленського з Трампомпризупинка поставок озброєнь
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