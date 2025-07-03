Зеленський і Трамп телефоном обговорять постачання зброї Україні

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, ймовірно, проведуть телефонну розмову 4 липня. Планується, що буде обговорено призупинення поставок деяких видів озброєнь Україні. Про це повідомляє Politico із посиланням на поінформовані джерела.

Розмова двох лідерів відбуватиметься на тлі інформації про тимчасове припинення військової допомоги з боку США, що викликало занепокоєння в українському керівництві та у міжнародних партнерах.

Очікується, що в ході розмови сторони обговорять шляхи подальшої підтримки України у протистоянні з агресією РФ, а також умови і терміни відновлення постачань озброєнь.

Дональд Трамп раніше заявляв про намір зменшити участь США у конфлікті, а також акцентував на збереженні життя мирних мешканців, що могло стати однією з причин призупинення допомоги.

Офіційних коментарів від обох сторін поки що немає.