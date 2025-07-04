﻿
Головне

Ще дві країни приєдналися до Коаліції дронів

Ще дві країни приєдналися до Коаліції дронів

Кількість країн-учасниць Коаліції дронів, яка координує постачання безпілотних технологій Україні, зросла до 20. До неї офіційно приєдналися Бельгія та Туреччина. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії за підсумками засідання керівного комітету коаліції.

Коаліцію очолюють Латвія та Велика Британія. Її основна мета — централізована підтримка Збройних сил України у сфері дронових технологій, а також спільне фінансування розробок, закупівель і навчання.

У 2025 році країни-учасниці зобов’язались виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України та 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель, яким керує Велика Британія.

«Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів Коаліцією, а також для національної підтримки кожної з країн», — уточнили у міноборони Латвії.

Теги:

ТуреччинаБельгіякоаліція дронів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Військовий чиновник та бізнесмени заробляли до 25 тис. доларів на ухилянтах
Надзвичайні події 03.07.2025 21:54:57
Військовий чиновник та бізнесмени заробляли до 25 тис. доларів на ухилянтах
Читати
Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить
Полiтика 03.07.2025 21:35:49
Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить
Читати
ЄС має посилити підтримку України після призупинення допомоги США, – Урсула фон дер Ляєн
Полiтика 03.07.2025 21:16:08
ЄС має посилити підтримку України після призупинення допомоги США, – Урсула фон дер Ляєн
Читати

Популярнi статтi