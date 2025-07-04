Ще дві країни приєдналися до Коаліції дронів

Кількість країн-учасниць Коаліції дронів, яка координує постачання безпілотних технологій Україні, зросла до 20. До неї офіційно приєдналися Бельгія та Туреччина. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії за підсумками засідання керівного комітету коаліції.

Коаліцію очолюють Латвія та Велика Британія. Її основна мета — централізована підтримка Збройних сил України у сфері дронових технологій, а також спільне фінансування розробок, закупівель і навчання.

У 2025 році країни-учасниці зобов’язались виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України та 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель, яким керує Велика Британія.

«Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів Коаліцією, а також для національної підтримки кожної з країн», — уточнили у міноборони Латвії.