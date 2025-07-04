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Надзвичайні події

Рух залізницею у Києві відновлюють, проте деякі напрямки ще паралізовані

Рух залізницею у Києві відновлюють, проте деякі напрямки ще паралізовані

Під час ворожої атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури в межах Києва. Тривають роботи з відновлення залізничного руху. Частину напрямків вже розблоковано, але можливі затримки:

- Фастівський напрямок — відновлено подачу напруги, поїзди вже курсують у звичайному режимі.

- Північно-західний (Святошинський) напрямок — рух здійснюється з використанням резервних тепловозів.

- Коростенський напрямок — поїзди йдуть через Почайну та Дарницю. На лівому березі додано зупинку для пересадки на Kyiv City Express.

- Kyiv City Express наразі курсує за маршрутом північного півкільця: Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.

- Відправлення з Києва відбувається з затримками.

Наразі відомо про такі затримки:

№705 Київ – Перемишль: +1 год 28 хв

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта: +4 год 40 хв

№21/103 Краматорськ, Харків – Львів: +4 год 36 хв

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