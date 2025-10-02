Залізниця під вогнем: масовані обстріли РФ паралізували рух поїздів (Фото)

Вночі російські війська здійснили масовану атаку по залізничній інфраструктурі України, зокрема по депо “Укрзалізниці” в Одесі. Внаслідок обстрілу поранення осколками отримав машиніст поїзда, повідомляють місцеві джерела.

За даними УЗ, крім Одеси, удари зазнали залізничні об’єкти у прикордонних громадах на півночі України, зокрема у Конотопі. Через атаки поїзди тимчасово зупинялися на безпечній відстані, проте вже вранці рух було повністю відновлено, а пошкоджену контактну мережу оперативно полагодили.

Через наслідки атак деякі рейси Чернігівського та Сумського напрямків затримуються, уточнили у “Укрзалізниці”. Місцеві джерела додали, що після влучання в Одесі частково зникло електропостачання в окремих районах міста.

Експерти та залізничники відзначають, що останнім часом Росія цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах залізничної інфраструктури, намагаючись порушити логістику та обмежити переміщення вантажів і пасажирів. Напад на депо та контактні мережі у ключових регіонах може ускладнити постачання гуманітарних вантажів та військової техніки, а також призвести до затримок у транспортному сполученні.

Представники “Укрзалізниці” наголошують, що постраждалий машиніст отримав необхідну медичну допомогу, а роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури ведуться цілодобово. Водночас компанія закликає пасажирів перевіряти актуальний розклад рейсів перед поїздками, особливо у напрямках Чернігівської та Сумської областей.

Військові аналітики вказують, що удари по залізничній інфраструктурі є частиною стратегії РФ щодо дестабілізації внутрішніх логістичних ланцюгів України та спроб обмежити мобільність українських сил і постачання критично важливих вантажів.

