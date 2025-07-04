Київ горів усю ніч: дрони та ракети били по житлових будинках, лікарнях і складах

У ніч на 4 липня російські терористи здійснили масований комбінований удар по Києву та області із застосуванням щонайменше 7 балістичних ракет "Іскандер-М", 4 крилатих ракет та понад 90 дронів-камікадзе типу "Shahed". Наслідки атаки зафіксовані практично в усіх районах столиці. Пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури, виникло кілька масштабних пожеж:

Дніпровський район — уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків і на території навчального закладу. Обійшлося без займання.

Солом'янський район — зафіксовані падіння уламків на нежитлову забудову, гаражний кооператив (із подальшим займанням), складські приміщення та адміністративну будівлю. Повністю зруйновано два приватні будинки. На Відрадному зафіксовано влучання в 5-ти поверховий будинок.

Святошинський район — уламки впали на територію складів і двір 14-поверхового будинку. Внаслідок цього виникли пожежі, зокрема загорілися автомобілі. Також пошкоджено приватний сектор.

Дарницький район — уламки впали на відкриту територію. Без пожеж і детонацій.

Шевченківський район — уламки пошкодили 8-поверховий будинок, що не був заселений. Пожежа виникла на першому поверсі. Горів також приватний сектор.

Голосіївський район — уламки пошкодили будинки та будівлю медичного закладу.

За даними КМВА, постраждали щонайменше 23 людини: 14 – госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості (опіки, політравми, різані рани), ще п’ятьом надали допомогу амбулаторно. Постраждалі — чоловіки та жінки віком від 25 до 57 років. Кількість поранених може зрости.

Інфраструктура:

Пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури в межах Києва. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують в обхід через Вишневе та Дарницю — можливі затримки до 2 годин. Kyiv City Express наразі курсує тільки північним напівкільцем (Святошин — Почайна — Дарниця). Для відновлення руху задіяно резервні тепловози.