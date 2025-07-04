Трамп несподівано висловився про зброю для України

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про призупинення військової допомоги Україні. За його словами, Сполучені Штати продовжують постачати зброю, але змушені враховувати виснаження власних арсеналів.

"Ми не припиняли. Ми надаємо зброю, і ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, намагаємося допомогти, але не припиняли постачання", — заявив Трамп журналістам на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні.

Президент також розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у "спустошенні" американських складів озброєння. "Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе", — наголосив Трамп.

Ці заяви пролунали на тлі обговорення в США питань обороноздатності та подальшої підтримки України у війні проти Росії.