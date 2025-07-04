Австралієць помер після укусу кажана від вкрай рідкісного вірусу

У службі охорони здоров’я Нового Південного Уельсу повідомили, що австралієць помер від вкрай рідкісної інфекції, схожої на сказ, яка передається через укус кажана, пише MedicalXpress.

– Кілька місяців тому чоловіка у віці 50 років вкусила кажан, яка є носієм австралійського ліссавірусу кажанів, – зазначили у відомстві.

І додали, що ефективного лікування від цього вірусу не існує.

Симптоми вірусу кажана

Стало відомо, що чоловік був госпіталізований у критичному стані цього тижня. Чиновники заявили, що після укусу йому була надана медична допомога, а також проведено дослідження з метою з’ясувати, чи могли інші впливи або фактори вплинути на його хворобу.

Повідомляється, що вірус — близький родич сказу, якого немає в Австралії — передається, коли слина кажана потрапляє в організм людини через укус або подряпину.

Перші симптоми можуть проявитися через кілька днів або років. За словами представників служби охорони здоров’я, ранні ознаки захворювання нагадують грип — головний біль, лихоманку і втому.

Стан жертви швидко погіршується, що призводить до паралічу, марення, судом і смерті.

Статистика заражень

З моменту першого виявлення австралійського ліссавірусу кажанів у 1996 році було зафіксовано всього три випадки зараження людини, і всі вони закінчилися летальним результатом.

– Якщо вас або когось із ваших знайомих вкусила або подряпала кажан, необхідно негайно ретельно промити рану протягом 15 хвилин водою з милом і нанести антисептик з противірусною дією, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, пацієнтам потім потрібне лікування антирабічним імуноглобуліном і вакциною проти сказу.