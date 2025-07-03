Понад 1500 чоловіків ухилилися від мобілізації в Запоріжжі за допомогою місцевого ТЦК, - ДБР

Працівники ДБР викрили в Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану у місцевому ТЦК. За попередніми даними, протягом 2024–2025 років через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники ТЦК брали гроші за зняття з розшуку військовозобовʼязаних, які не зʼявилися за повістками, складаючи фіктивні протоколи про нібито добровільну явку. ДБР проаналізувало майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, що дозволило виявити, що щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи за такою схемою.

Схему викрили під час розслідування випадку, коли офіцер відділення військового обліку ТЦК вимагав 1,3 тисячі доларів за зняття місцевого жителя з розшуку після отримання ним повістки. Для цього посадовець залучив як посередників знайомого співробітника Держспецзвʼязку та адвоката. Після передачі коштів офіцер склав фіктивний протокол про адмінправопорушення, що дозволило уникнути мобілізації.

Офіцеру ТЦК та його спільникам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України), також посадовцю інкримінують підробку офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції передбачають до 5 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних до схеми. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.