Суд визнав Меджибізький замок пам’яткою національного значення

Київський окружний адміністративний суд погодився із доводами прокурорів Хмельницької області і зобов’язав вжити заходів для внесення Меджибізького замку як пам’ятки національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За позовом Летичівської окружної прокуратури Меджибізький замок в Хмельницькій області буде внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятку національного значення", - ідеться у повідомленні.

Меджибізький замок є пам’яткою фортифікаційної архітектури XVI століття, яка має змішану стилістику – від мурованого будівництва литовської доби до східноєвропейського ренесансу і псевдоготики XIX століття.

До його складу входять палацовий комплекс, церква святого Миколая, прясла мурів і вежі.

Прокурори в суді довели, що з 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України не вживало жодних заходів для внесення архітектурної пам’ятки до держреєстру. Це, зауважили в ОГП, фактично унеможливлює її повноцінний державний захист, знецінює архітектурну цінність і може призвести до порушення правового режиму її використання, а, як наслідок, – пошкодження, руйнування та знищення.

Суд зобов’язав вжити вичерпних заходів для занесення Меджибізького замку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення згаданих об’єктів культурної спадщини.