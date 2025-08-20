Доступ до рахунків: НБУ ініціює важливі зміни в правилах банківської таємниці

Національний банк України (НБУ) ініціював зміни, які можуть спростити розкриття банківської таємниці. Ці пропозиції, що були оприлюднені для обговорення, передбачають використання електронного підпису для запитів та дозволів на розкриття інформації, а також уніфікацію вимог до документів. Про це повідомив НБУ.

Ключові зміни, запропоновані НБУ

Нацбанк пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг. Основні нововведення включають:

Використання електронного підпису. Фізичні та юридичні особи зможуть підписувати запити та дозволи на розкриття інформації, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП) . Це значно спростить процес, адже не потрібно буде звертатись до банку особисто.

Уніфіковані правила. НБУ планує запровадити єдині вимоги до оформлення документів. Це означає, що порядок подання запитів чи дозволів буде стандартизований, як це вже реалізовано у сферах фінансових та страхових послуг.

Ці зміни узгоджуються з чинним законодавством, зокрема з положеннями про використання електронного підпису, таємницю фінансової послуги та страхування. Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 29 серпня 2025 року.

Уряд також розглядає зміни щодо доступу до банківської інформації

Окремо від ініціативи НБУ, Кабінет Міністрів України обговорює власні пропозиції щодо доступу до банківської таємниці. У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки уряд окреслив плани спростити доступ фіскальних органів до банківської інформації.

Наразі, щоб отримати дані про фінансові операції, податкові органи мають звертатися до суду або безпосередньо до власника рахунку. Новий підхід, який розглядає уряд, може дозволити податковій службі отримувати інформацію без судового рішення. Це суттєво змінить чинну систему взаємодії між фіскальними органами та банками.

