Кінець банківської таємниці: банки і платформи мусять здавати всі дані про клієнтів податковій

В Україні вводять нову систему контролю доходів осіб, які продають товари, надають послуги або здають житло через онлайн-платформи — як на території країни, так і за кордоном. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Згідно з новими правилами, банки зобов’язані передавати податковій інформацію про рахунки таких осіб, зокрема:

- надходження та платежі на рахунках;

- ідентифікаційні дані клієнтів;

- відкриття та закриття рахунків.

Також онлайн-платформи, такі як маркетплейси, сервіси продажу послуг і оренди житла, мусять подавати податковій:

- персональні дані продавців;

- інформацію про доходи;

- дані про орендовані або продані об’єкти.

Важливо, що податкова зможе отримувати ці дані без рішення суду, що значно прискорює процес перевірки та контролю.

За невиконання вимог передбачено:

- Якщо продавець не повідомить банк про свій статус — штраф 680 грн.

- Якщо банк не повідомить податкову про відкриття або закриття рахунку — штраф 680 грн за кожен випадок.

- Якщо платформа не подасть звіт про доходи продавців — штраф 800 тис. грн.

- Якщо у звіті будуть помилки або неповні дані — штраф 0,5 мінімальної зарплати за кожного продавця.

Таким чином, нова система дозволить державі ефективніше контролювати доходи українців, які ведуть бізнес онлайн, а також забезпечить прозорість надходжень з продажу товарів, послуг і оренди житла.

Податкова закликає всі платформи і банки оперативно оновлювати дані та надавати повну інформацію, аби уникнути штрафів і порушень.

Як повідомляло раніше ForUa, Державна податкова служба планує запровадити систему автоматичного стягнення податкових боргів.