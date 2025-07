Круті серіали з ForUA: «Гангстерленд/Земля гангстерів» (MobLand)

Всім привіт, це знову Денис Задніпрянський та моя рубрика «Круті серіали з ForUA»! Сьогодні мова піде про вбивчий у всіх сенсах «Гангстерленд» від стрімінгової платформи Paramount+ та MTV Entertainment Studios.

Перший сезон мав неймовірний успіх, зібравши понад 26 мільйонів глядачів по всьому світу, та став абсолютним лідером стримінгових чартів у Великій Британії. Продовження було лише питанням часу.

До того ж, сезон завершився дуууже інтригуюче, тож фанати чекали його з нетерпінням.

І ось — зелене світло отримано.

Другий сезон має зʼявитися або наприкінці цього року, або на початку наступного.

Також маємо приємну новину саме для українського глядача – «Гангстерленд» тепер є на Megogo. Це ні в якому разі не реклама, лише інформація для вашої зручності!

Про що ж цей супер-хіт?

У центрі кримінальної драми — безкомпромісне протистояння лондонських кланів Гарріганів та Стівенсонів, що борються за контроль над північною частиною міста.

Чому варто подивитися цей серіал?

Сюжет закручений у найкращих сценарних традиціях гангстерського кіно. Шоу держить у напрузі з 1-ої до останньої хвилини усіх 10-ти епізодів.

У головних ролях – виключно суперзірки: Том Гарді (Tom Hardy), Пірс Броснан (Pierce Brosnan) та Гелен Міррен (Helen Mirren).

Центральний персонаж — Харрі Да Соза (Том Гарді), fixer "рішало" для ірландсько-британської мафіозної родини Харріґанів, яку очолюють Конрад (Пірс Броснан) і мати сім’ї — Мейв (Гелен Міррен).

Харрі Да Соза виступає посередником, охоронцем та медіатором у розслідуваннях, змовах та родинних конфліктах.

На мій погляд, гра Тома Гарді – на космічному рівні. Він у своїй стихії — харизматичний, загадковий, зі спокоєм «дорослого» майстра кримінальних інтриг. Його присутність на екрані — як магніт.

До речі, він є виконавчим продюсером стрічки, і активно впливав на розвиток історії і персонажів — він допоміг надати серіалу глибини та стильності, яку від нього й очікували.

Режисура в дусі Гая Річі (який є співпродюсером та режисером 2 перших епізодів) — динамічна, стильна, з характерним британським гумором і насиченим візуальним почерком.

Ронан Беннетт (Ronan Bennett) — творець та один з виконавчих продюсерів, відомий своїми роботами над Top Boy і The Day of the Jackal. Саме він написав серіал, який на початку 2024 року планувався як спін‑оф Ray Donovan (також один із моїх улюблених серіалів, про який я обов'язково розповім).

Що таке кримінальний світ, Беннет знає з власного досвіду. У 1974 році, у віці 21 року, він був засуджений за участь у збройному пограбуванні банку в Північній Ірландії. Його звинуватили у змові з ІРА (Ірландською республіканською армією), хоча він завжди заперечував свою провину.

Після 16 місяців ув’язнення, його вирок було скасовано, оскільки суд визнав, що доказів недостатньо, а арешт і звинувачення були політично вмотивованими.

У багатьох інтерв’ю Беннетт зазначає, що якби не досвід арешту, він не став би письменником. Тюрма для нього виявилась точкою перезавантаження — з гніву та несправедливості народився автор, який прагне писати про правду.

Напругу й драйв сюжету підсилюють саундтреки — від Prodigy та Muse/Matt Bellamy та Fontaines D.C.

У підсумку ми отримуємо майже ідеальний приклад серіалу в жанрі кримінальної драми. Чому майже? Як на мене, в деяких серіях творці проекту "переборщили" зі стріляниною а-ля Рембо, що більш притаманно для бойовиків у стилі екшн.

І все ж таки, серіал точно сподобається любителям інтелектуальних та вишуканих мафіозних фільмів.

Залишайтеся з ForUA – і ви будете повністю в темі!

Автор: Денис Задніпрянський