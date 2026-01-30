Stranger Things дихає у спину: аналіз найпопулярніших серіалів 2025 року

Австралійський анімаційний хіт Bluey більше не просто розважає малечу — він офіційно диктує правила гри на ринку стримінгу. Згідно з останніми даними Nielsen, пригоди синьої пастушої собаки другий рік поспіль стають найпопулярнішим контентом у США, перетворюючись на глобальну франшизу, що підкорила Disney+ та Disney Junior.

ТОП-5 найпопулярніших проєктів 2025 року (млрд хвилин перегляду):

Місце Назва серіалу Платформа Хвилини перегляду 1 Bluey Disney+ 45.2 млрд 2 Анатомія Грей Netflix / Hulu 40.9 млрд 3 Дивні дива Netflix 39.9 млрд 4 Морська поліція (NCIS) Paramount+ / Netflix 36.9 млрд 5 Губка Боб Квадратні Штани Paramount+ 34.3 млрд

Битва за корону: «Дивні дива» наступають на п'яти

Хоча Bluey зберіг лідерство, фінальний сезон «Дивних див» (Stranger Things) ледь не здійснив переворот. Лише за останні п'ять тижнів року флагманський серіал Netflix зібрав приголомшливі 25.1 млрд хвилин. Цієї цифри самої по собі вистачило б, щоб очолити рейтинг оригінальних шоу року, проте в загальному заліку «бібліотечний» контент все ще тримає позиції.

Масштаби, що вражають

Якщо поглянути на загальну картину, цифри стають по-справжньому космічними. У 2025 році аудиторія в США витратила на стримінг приблизно 16.7 трильйона хвилин. Це на 19% більше, ніж у 2024 році, і еквівалентно майже 31.7 мільйонам років безперервного перегляду.

Стримінг продовжує рости, а перевага сімейного контенту та перевірених часом хітів, як-от «Анатомія Грей» та «NCIS», доводить: глядачі цінують стабільність та можливість «запійного» перегляду великих бібліотек серій.