Чи скасував Трамп санкції проти Росії і які – подробиці

Після повідомлень про скасування санкцій США проти Сирії, у публічному просторі з’явилися твердження, що Вашингтон зняв обмеження і з низки російських компаній та банків. Однак українська влада спростувала ці інтерпретації, пояснивши: мова йде виключно про сирійський санкційний режим, тоді як санкції за агресію проти України залишаються чинними.

Представник ОП Владислав Власюк пояснив, що Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) лише вилучило низку осіб і компаній із санкційних списків у контексті Сирії. «Санкції США проти Росії через війну в Україні не скасовано», — наголосив він.

Цю інформацію також підтверджують і Центр протидії дезінформації, і народний депутат Гончаренко. За його словами, компанії на кшталт «Рособоронекспорту» мали кілька паралельних санкційних позначок: [SYRIA], [IRAN], [RUSSIA]. Указ Трампа прибрав лише першу.

«Банки РФ залишаються під блокуванням. У SDN та SSI-листах просто прибрали позначку [SYRIA], але ярлики [RUSSIA] та [IRAN] залишаються», — пояснив Гончаренко.

Центр протидії дезінформації також наголосив: компанії, що підтримують агресію проти України або співпрацюють з Іраном, залишаються під американськими санкціями.

Отже, Трамп не скасував санкції проти Росії в цілому — лише частково змінив обмеження в межах сирійського напрямку. Санкції, запроваджені за війну в Україні, залишаються чинними.