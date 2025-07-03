Трамп зробив неочікуваний подарунок Путіну

Рішення Сполучених Штатів тимчасово призупинити постачання боєприпасів Україні значно ускладнить роботу ЗСУ, змусивши їх ще більше економити ресурси. Водночас це суттєво послабить здатність України протистояти масштабним повітряним атакам Росії, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики наголошують, що такий крок Вашингтона прямо суперечить заявленій меті президента Дональда Трампа — зменшити кількість жертв серед мирного населення України. «Призупинення військової допомоги з боку США, ймовірно, сприятиме просуванню російських сил на фронті, подібно до попередніх затримок. Воно також зміцнить впевненість Путіна, що Росія може перемогти у війні на виснаження, поступово відтискаючи українську армію та очікуючи на виснаження підтримки Заходу», — зазначають експерти.

Крім того, аналітики вказують, що Кремль використовує паузу у військових поставках як привід для інформаційної кампанії проти європейських оборонних ініціатив. Москва поширює наратив про те, що основний тягар допомоги Україні має взяти на себе Європа, що перегукується з політикою, яку просуває Трамп.

Особливу увагу аналітики приділяють загрозам для української протиповітряної оборони. Без стабільних постачань захисних засобів зі США Україна буде значно вразливішою до масованих ракетних ударів і атак дронів-камікадзе, від яких уже загинуло багато мирних жителів.

«Це ще раз суперечить заявам президента Трампа про прагнення припинити страждання цивільного населення. Насправді ж припинення допомоги лише збільшує кількість жертв», — підсумовують в ISW.

Водночас у Державному департаменті США підкреслили, що не мають прямого впливу на рішення щодо військової допомоги Україні. Речниця відомства Теммі Брюс порадила звертатися до Міністерства оборони США, яке безпосередньо відповідає за постачання озброєння. «Наше головне завдання — дипломатія. Ми не приймаємо рішень, пов’язаних із передачею чи розподілом озброєння», — зазначила Брюс.