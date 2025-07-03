Сенат США схвалив план NASA попри критику Маска

Сенат США підтримав масштабне розширення програми Artemis від NASA, попри критику з боку Ілона Маска та мільярдера Джареда Айзекмана.

Йдеться про додаткові $10 млрд до бюджету космічного агентства, які передбачають будівництво нових ракет і завершення створення орбітальної станції Gateway навколо супутника Землі, повідомляє TechCrunch.

У новому пакеті фінансування закладено $4,1 млрд на створення додаткових ракет Space Launch System (SLS) для місій Artemis-4 і Artemis-5, а також $2,6 млрд на добудову Gateway.

Окрім цього, $700 млн спрямують на новий телекомунікаційний апарат для Марса, $1,25 млрд – на підтримку роботи Міжнародної космічної станції, а також $325 млн для компанії SpaceX на розробку корабля, який у майбутньому зможе вивести МКС з орбіти. Загальний контракт SpaceX на цей проєкт становить $843 млн.

Протягом багатьох років Ілон Маск критикує SLS як занадто дорогу і неефективну, оскільки це ракета одноразового використання, на відміну від розробок SpaceX. За останніми підрахунками, вартість одного запуску SLS може сягати $2,5 млрд.

Джаред Айзекман, мільярдер і учасник космічної місії SpaceX, якого Маск розглядав як кандидата на посаду глави NASA, також розкритикував доцільність використання SLS у перспективі. Під час нещодавніх слухань у Сенаті він заявив, що хоча підтримує застосування ракети для найближчих місій, надалі вона не є “стратегічним рішенням для частих польотів на Місяць і Марс”.

Цікаво, що ще у травні Білий дім пропонував поступово відмовитися від ракет SLS і капсули Orion після завершення місії Artemis-3. Проте нинішнє рішення Сенату США повністю суперечить цим планам.

Примітно, що його ухвалили вже після публічного конфлікту між Трампом і Маском, який загострився в червні через відкликання кандидатури Айзекмана на посаду глави NASA.