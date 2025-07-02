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Культура

Присяжні частково дійшли згоди у справі P. Diddy

Присяжні частково дійшли згоди у справі P. Diddy

Федеральний суд присяжних у США визнав американського репера Шона Комбса, відомого також як P. Diddy та Puff Daddy, винним у перевезенні осіб з метою заняття проституцією. Водночас суд виправдав його за найтяжчими обвинуваченнями — у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації та змові з метою рекетирства. Про це повідомляє CNN.

Комбса визнано винним у двох епізодах перевезення людей для проституції, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Натомість обвинувальні вироки за статтями щодо сексуального рабства та організованої злочинної змови суд не підтримав.

Якби репера засудили за торгівлю людьми, йому б загрожувало щонайменше по 15 років ув’язнення за кожен випадок, а у разі доведення створення злочинної організації — навіть довічне ув’язнення.

Суддя Арун Субраманян дав сторонам час до подання своїх позицій щодо подальшого тримання Комбса під вартою. Прокуратура наполягає на його ув’язненні, аргументуючи це тим, що артист продовжував порушувати закон навіть після того, як дізнався про розслідування.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАсудНовини шоу-бізнесареперШон Комбс
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