З 1 липня президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, у результаті чого зі списків обмежень вилучили низку російських банків, компаній та осіб.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Серед тих, на кого більше не поширюються санкції, — колишній президент ФІДЕ та ексглава Калмикії Кірсан Ілюмжинов, якого у 2015 році звинувачували в підтримці сирійського режиму. Також під санкції більше не підпадає його банк — "Російський фінансовий альянс".

Обмеження зняли й з російського "Темпбанку" (який втратив ліцензію у 2017 році), його керівництва та наглядової ради. До списку також потрапили "Мир Бизнес Банк", "РФК-Банк" та ще кілька компаній, зокрема "Промсырьемпорт", "Глобальные концепции групп", "Маритайм Ассистанс" і "СТГ Логистик".

Крім того, санкції скасували для "Рособоронэкспорта" — державної компанії, яка займається експортом та імпортом зброї.

ForUA.com нагадує, що Трамп своїм указом від 30 червня скасував обмеження, запроваджені проти Сирії ще у 2004 році. З 1 липня ці санкції втратили чинність — офіційно з метою сприяння стабілізації ситуації в Сирії.