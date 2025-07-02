У Житомирі після вибуху є загиблі та багато поранених

Точне місце потужного вибуху у Житомирі ще встановлюють. Про це повідомляє Телеграм-канал "Суспільне Новини" з посиланням на Нацполіцію.

Водночас голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі виданню "Суспільне Житомир" сказав, що вибух міг статись на складі промислового підприємства у селі Березина.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляє про двох загиблих та 15 постраждалих

ForUA.com нагадує, медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що "попередньо, багато поранених, бо було два потужних вибухи".

"На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", — розповів Віктор Гриньов.