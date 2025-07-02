Україну накриє пекельна спека: місцями температура сягатиме +38°

В Україні найближчими днями очікується значне підвищення температури повітря. Найспекотнішим днем тижня синоптики прогнозують 4 липня, коли температура вдень сягатиме +28-34°, а в південних регіонах та на Закарпатті місцями підніметься до +35-38°. Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха. Вона також зазначила, що вночі температура коливатиметься в межах +16-22°.

«Особливо спекотно буде на півдні України та Закарпатті, де вдень термометри місцями покажуть до +37-38°», — розповіла Птуха.

Сильна спека може призвести до підвищеного ризику пожеж і проблем зі здоров’ям, особливо у людей із хронічними захворюваннями та літніх. Фахівці радять вживати заходів для захисту від перегріву: пити достатньо води, уникати тривалого перебування на сонці у найспекотніші години та дотримуватися правил пожежної безпеки.