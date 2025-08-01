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Суспiльство

Погода 1 серпня: спека повертається

Погода 1 серпня: спека повертається

Сьогодні в Україні очікується спокійна погода без опадів, яку зумовить поле підвищеного атмосферного тиску та відсутність атмосферних фронтів. Також до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, у якій за рахунок прояснень, у більшості областей відчутно знизиться нічна температура, - повідомили синоптики.

Температура повітря +22-27°. Лише на півдні стовпчики термометрів сягатимуть +32°.

У Києві та області - мінлива хмарність. Опади не очікуються. Вітер - західний, 5-10 м/с. У столиці температура повітря становитиме +23-25°; на Київщині + 22-27°.

 

 

 

 

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