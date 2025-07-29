﻿
Суспiльство

Погода 29 липня: сильна спека та дощі з грозами

Погода 29 липня: сильна спека та дощі з грозами

Сьогодні  на території країни, крім більшості районів Лівобережжя, очікуються дощі та грози. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях - значні дощі. Вітер - південно-східний, у західних областях - північно-західний, 7-12 м/с. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях +20-25°. На півдні та південному сході країни - сильна спека +35-38°. На решті території + 27-32°.

У Києві та області – дощі з грозами. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в  області +27-32°; у Києві + 28-30°.

 

 

Теги:

Укргідрометцентрпогода в Україніспека в Україніпогода в Києвіпогода 29 липня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Економіка Росії хитається під тиском війни та санкцій
Свiт 28.07.2025 18:51:08
Економіка Росії хитається під тиском війни та санкцій
Читати
Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним
Полiтика 28.07.2025 18:32:07
Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним
Читати
Топ-10 найкомфортніших міст світу
Рейтинги 28.07.2025 18:11:41
Топ-10 найкомфортніших міст світу
Читати

Популярнi статтi