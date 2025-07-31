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Суспiльство

Погода 31 липня: в більшості регіонів стане прохолодніше

Погода 31 липня: в більшості регіонів стане прохолодніше

Сьогодні у більшості областей України стане трохи прохолодніше. У більшості регіонів країни очікується мінлива хмарність. Лише у північно-східній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями ймовірні короткочасні дощі, грози. На решті території опадів не прогнозують, повідомили синоптики. Вітер - переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря на півдні та сході країни становитиме +27-32°. На Луганщині ймовірна сильна спека до +35-36°, до +32 на Харківщині та до +30 на Донеччині. На решті території +21-26°.

У столиці - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура повітря +24-26.

 

 

 

 

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