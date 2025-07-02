РЕБи для порятунку життів: як фонд «Надія», Валерій Дубіль та Анатолій Шкрібляк посилюють фронт

На передовій сьогодні триває не лише боротьба за позиції — триває боротьба за життя. І в ній кожен засіб, здатний зберегти життя бійця, має колосальне значення. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль разом із меценатом Анатолієм Шкрібляком забезпечують українських захисників сучасними РЕБ-системами, технікою зв’язку та обладнанням, яке реально рятує життя.

Від початку повномасштабної війни фонд передав вже близько 300 РЕБів «Апостол» — систем, що мають широкий діапазон частот і іммерсійну систему охолодження. Ці РЕБи ефективно пригнічують ворожі дрони — головну загрозу для піхоти, штурмових і розвідувальних груп.

«Зараз без РЕБів виїжджати просто неможливо. Засилля ворожих дронів шалене. Кожен виїзд — це ризик, і саме ці системи допомагають нам живими повернутися з завдань», — говорить один із військових на Донеччині.

РЕБи «Апостол» працюють на напрямках найвищої бойової активності — Донецькому, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському. Їх отримують підрозділи ЗСУ, розвідка, прикордонники та поліція. Але на цьому підтримка не завершується.

«Ми з командою та партнерами об’єднані спільною метою — зберегти життя наших хлопців і дівчат, які щодня захищають Україну, — зазначає голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль. — Допомога військовим залишається для нас безумовним пріоритетом».

Крім РЕБів, військові отримали тисячі зарядних станцій і генераторів, які забезпечують автономність у польових умовах; сотні комплектів Starlink, що гарантують стабільний зв’язок навіть у зонах постійних обстрілів; апарати EasyPulse — портативні пристрої для непрямого масажу серця, які працюють навіть у найскладніших умовах під час евакуації.

Ця підтримка стала можливою завдяки співпраці БФ молодіжної ініціативи «Надія» з Анатолієм Шкрібляком, який допомагає в реалізації гуманітарних місій на передову. Уже здійснено 270 таких виїздів, подолано понад 300 тисяч кілометрів. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив також надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.